Неверов пояснил свою позицию по выдвижению Тулеева на пост спикера парламента Кузбасса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, лидер думской фракции "Единой России" Сергей Неверов пояснил свою позицию относительно предложения некоторых депутатов от Кемеровской области назначить экс-главу региона Амана Тулеева спикером областного парламента.

Ранее СМИ сообщили, что Неверов не поддержал идею выдвижения Тулеева на этот пост.

"Весь день идут звонки и смс по поводу моего комментария относительно обращения моих коллег из Кузбасса по назначению Тулеева на должность председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", - написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я повторю еще раз, что считаю это [обращение] неправильным. И это мое личное мнение", - отметил Неверов. "Потому что Тулеев - целая эпоха. Человек, который столько сделал для Кузбасса, что неважно, в каком он статусе и должности", - пояснил лидер думских единороссов свою позицию.

При этом Неверов добавил, что какое бы решение ни принял Тулеев, он его поддерживал и будет поддерживать. "И это должно быть именно его [Тулеева] решение", - заключил вице-спикер.

Тулеев и кемеровский парламент

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

3 апреля Тулееву, возглавлявшему единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы в региональное заксобрание в 2013 году, вручили вакантный мандат одного из депутатов.

5 апреля депутаты Госдумы от Кемеровской области (фракция "Единая Россия") попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение Тулеева председателем областного Совета народных депутатов (законодательного собрания). Соответствующее письмо опубликовал на своей странице в Facebook депутат Антон Горелкин.