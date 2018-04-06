Один человек погиб при взрыве автомобиля в Дамаске

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро мирных жителей ранены в результате взрыва автомобиля около мечети в Дамаске, сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки боевики группировки "Джейш аль-Ислам" выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск САР. Кроме того, в столичном квартале Барза, вблизи мечети Аль-Ханса, в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранено шесть мирных жителей", - сказал он.

Кроме того, Центром по примирению проведена благотворительная акция в населенном пункте Таксис провинции Хама, в ходе которой местным жителям выдано 1,5 тыс. продовольственных наборов общим весом 8,5 тонн. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 124 сирийцам, в том числе 46 детям.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 112 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 375 человек", - добавил он.

Также отмечено, что за прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан вернулось 735 человек с личным имуществом.