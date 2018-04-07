В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию скорой встречи посла Александра Яковенко с главой британского МИД Борисом Джонсоном. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь российского дипломатического представительства, отвечая на вопрос журналистов о текущем взаимодействии с МИД Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери.

"К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Форин офисом. Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту. Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", - сказал пресс-секретарь.