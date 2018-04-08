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Чайка: МВД Великобритании знало об угрозе жизни Литвиненко, но не предприняло никаких мер

Политика
8 апреля, 12:45 дата обновления: 8 апреля, 13:50 UTC+3

Гепрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что его ведомство собирается раскрыть для прессы все подробности по этому делу

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ, подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году знало об угрозе его жизни, но не предприняло никаких мер, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в воскресенье в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

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"Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", - сказал он.

Чайка также сообщил, что в понедельник, 9 апреля, Генеральная прокуратура РФ проведет брифинг для прессы, на котором будут раскрыты "подробности по делу о смерти Литвиненко, которое вели российские следователи, а также прокуратура города Гамбурга". "Все эти обстоятельства подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их", - отметил Чайка.

"Генеральная прокуратура РФ молчать не намерена, - заявил он. - Предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия, по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года", - добавил Чайка.

"Мы пойдем на беспрецедентный шаг и обнародуем копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе [с премьер-министр Великобритании] Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла МВД. Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявлений относительно подготовки покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца", - сообщил он.

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Генпрокурор добавил, что действия Лондона в деле об отравлении Сергея Скрипаля копируют сценарий с голословными обвинениями в адрес России при расследовании дел о покушении на Бориса Березовского и об убийстве Александра Литвиненко в 2006 году. 

"Сценарий, по которому разворачивается история отравления Скрипаля и его дочери, для нас не новость. С подобными действиями мы сталкиваемся не в первый, а в третий раз. Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", - сказал он.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери (Великобритания), по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Персоны
Мэй, Тереза Чайка, Юрий Яковлевич
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