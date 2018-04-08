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Захарова считает, что Лондону следовало бы бесплатно дать визу Виктории Скрипаль

Политика
8 апреля, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В пятницу Великобритания отказала в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая собиралась посетить двоюродную сестру, пострадавшую в Солсбери

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британской стороне следовало бы бесплатно оформить визу для родственницы отравленных 4 марта в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, учитывая заявления о том, что после отравления они находились в критическом состоянии. Такое мнение Захарова высказала в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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"Она заплатила свои кровные деньги за то, чтобы ей оформили визу, причем, на мой взгляд, вообще-то эту визу ей должны были бы дать просто бесплатно, исходя из того, что британцы месяц рассказывают, что Скрипали находятся практически при смерти", - отметила Захарова. Она также отметила, что Скрипаль так и не получила "официального ответа, по крайней мере, на вчерашний день - такого, чтобы он был понятен, отказ ли это, или ей неправильно оформлена виза".

Великобритания в пятницу отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру. Позднее Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть этот вопрос.

Посольство РФ в Великобритании в субботу получило ноту МИД Великобритании о невыдаче визы Скрипаль. "Как представляется, нота носит формальный характер и не дает ответа на поставленные Посольством вопросы. Это не может не вызывать сожаления", - отмечено в комментарии диппредставительства РФ.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Дело Сергея Скрипаля
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Мэй, Тереза Захарова, Мария Владимировна
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