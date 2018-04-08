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Лавров полагает, что сложности в нагорнокарабахском урегулировании удастся преодолеть

Политика
8 апреля, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

По мнению главы МИД РФ, сторонам конфликта нужно отойти от недоверия и сконцентрироваться на прагматичных идеях

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что трудности в нагорнокарабахском урегулировании преодолимы и выход на результат по этой проблеме возможен. Об этом он заявил в интервью армянским СМИ.

"Самое главное - отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке, - сказал Лавров, комментируя сложившуюся в процессе урегулирования ситуацию. - Надо только положить их на бумагу, хотя концептуально стороны соглашаются с необходимостью это сделать, но, когда все начинает оформляться в конкретные формулировки, как бывает и в других ситуациях, возникают сложности".

"Я думаю, что мы продолжим их [сложности] последовательно преодолевать и добьемся результатов", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что урегулирование нагорнокарабахского конфликта остается одним из приоритетов России на постсоветском пространстве. Министр напомнил, что активная работа на этом направлении велась в 2009-2011 годах, тогда удалось провести серию встреч президентов Армении и Азербайджана при посредничестве главы российского государства.

По словам Лаврова, даже тот факт, что на завершившем серию контактов саммите в Казани в 2011 году не удалось прийти к соглашению, не снижает важности проделанной работы. "В ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии", - сказал он.

"Работа будет продолжаться", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

24 июня 2011 года в Казани состоялась встреча президентов России, Армении и Азербайджана Дмитрия Медведева, Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Предполагалось, что на ней могли быть окончательно согласованы так называемые мадридские принципы, предполагающие придание Нагорному Карабаху переходного статуса и определение его дальнейшей судьбы путем волеизъявления жителей. Однако добиться согласия в Казани не удалось.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась с апреля 2016 года. Впоследствии на саммите в Санкт-Петербурге в июне 2016 года, в котором приняли участие Владимир Путин, Серж Саргсян и Ильхам Алиев, лидеры Армении и Азербайджана вновь подтвердили стремление добиться урегулирования конфликта.

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Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Персоны
Саргсян, Серж Азатович Алиев, Ильхам Гейдар оглы Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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