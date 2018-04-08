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В СБ ООН по инициативе РФ 9 апреля пройдет заседание по угрозе международному миру

Политика
8 апреля, 21:27 дата обновления: 8 апреля, 21:37 UTC+3

Ранее постпредство Великобритании в ООН сообщило, что девять государств запросили проведения экстренной встречи Совбеза международной организации в связи с утверждениями о химатаке в Сирии

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© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 8 апреля. /ТАСС/. В понедельник в Совете Безопасности ООН состоятся два заседания, одно из них созвано по инициативе Москвы. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

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Как он уточнил, тема созванного Россией заседания - угроза международному миру. "Совет Безопасности, созванный по инициативе России, начнется в три часа дня (22:00 мск), а сразу вслед за ним состоится второе заседание Совбеза", - отметил Стржижовский.

Ранее постоянное представительство Великобритании при всемирной организации сообщило в Twitter, что девять государств - Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар - заявили о необходимости проведения экстренной встречи СБ ООН в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии.

В МИД РФ ранее назвали информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке со стороны правительственных войск Сирии в городе Дума. В ведомстве заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.

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