Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашевич: Лондон вскоре не захочет обсуждать тему Скрипаля на международных площадках

Политика
9 апреля, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что попытка Великобритании политизировать тему и поставить ее на повестку дня Постоянного совета ОБСЕ не получила развития

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Великобритания вскоре не захочет продолжать обсуждать дело Скрипаля на международных площадках. Такое мнение в интервью газете "Известия" в понедельник высказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

"…Сейчас события принимают абсолютно иной оборот. Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему [дело Скрипаля] на международных площадках", - сказал он.

Дипломат также отметил, что попытка Великобритании политизировать тему и поставить ее на повестку дня Постоянного совета ОБСЕ не получила развития. "Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный", - добавил он.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Лукашевич, Александр Казимирович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Умерла народная артистка Грузии Лейла Абашидзе
3
Эксперты "Красного полумесяца" не обнаружили следов отравляющих веществ в городе Дума
4
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
5
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости