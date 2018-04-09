Лукашевич: США оказывают сопротивление политическому урегулированию украинского вопроса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. США оказывают сопротивление политическому урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью газете "Известия".

"Они (представители стран ЕС в ОБСЕ) понимают, что реализация минского пакета мер - прямой путь к нормализации ситуации в стране. Кроме того, у них есть инструменты, чтобы заставить украинцев пойти по этому пути. Но сильное сопротивление оказывают США - через администрацию и своих представителей", - заявил постпред.

Он также высоко оценил работу миссии ОБСЕ на Украине во время президентских выборов в России 18 марта 2018 года. "Несмотря на устроенную блокаду, мы просили руководство миссии, и оно обеспечило круглосуточное наблюдение во всех точках - в посольстве и трех генконсульствах. Понятно, что радикалов это не останавливало. Но не дало учинить погромы. Потому что флаг ОБСЕ имеет значение. Они представили очень мощный доклад, как все реально происходило", - отметил представитель.