Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашевич: США оказывают сопротивление политическому урегулированию украинского вопроса

Политика
9 апреля, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Постпред РФ при ОБСЕ считает, что Вашингтон оказывает сопротивление через администрацию и своих представителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. США оказывают сопротивление политическому урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью газете "Известия".

"Они (представители стран ЕС в ОБСЕ) понимают, что реализация минского пакета мер - прямой путь к нормализации ситуации в стране. Кроме того, у них есть инструменты, чтобы заставить украинцев пойти по этому пути. Но сильное сопротивление оказывают США - через администрацию и своих представителей", - заявил постпред.

Он также высоко оценил работу миссии ОБСЕ на Украине во время президентских выборов в России 18 марта 2018 года. "Несмотря на устроенную блокаду, мы просили руководство миссии, и оно обеспечило круглосуточное наблюдение во всех точках - в посольстве и трех генконсульствах. Понятно, что радикалов это не останавливало. Но не дало учинить погромы. Потому что флаг ОБСЕ имеет значение. Они представили очень мощный доклад, как все реально происходило", - отметил представитель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран
3
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
4
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
5
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Венгрии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости