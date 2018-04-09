Володин заявил, что Россия и Иран добились успеха в Сирии благодаря взаимному доверию

ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. РФ и Иран добились успеха в урегулировании ситуации и противодействии террористам в Сирии благодаря взаимному доверию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью иранскому телевидению.

Спикер в понедельник прибыл в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (парламента) Али Лариджани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума. Беседа с иранским коллегой станет для него уже пятой за последние полтора года, ранее два политика неоднократно содержательно общались, в том числе на международных парламентских форумах по борьбы с терроризмом и наркоугрозой.

"Позиции Ирана и России по Сирии не просто носят конструктивный характер, у нас не только общность позиций, а в первую очередь желание урегулировать ситуацию в стране, которая практически находилась на грани раскола, где была создана террористическая организация, которая стала приобретать уже формы государства, и это стало угрозой всему миру", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

Володин подчеркнул, что именно благодаря России и Ирану "удалось сделать все, чтобы принести мир на многострадальную сирийскую землю и чтобы освободить Сирию от террористов". "Это удалось только благодаря тому, что наши отношения с Ираном были настолько близки по пониманию проблемы, что это получилось именно за счет взаимного доверия, общей позиции по всем ключевым вопросам", - добавил спикер. "Конечно же, здесь необходимо отдать должное нашим президентам", - заключил он.

Межпарламентское сотрудничество

Депутаты Госдумы намерены через парламентское измерение развивать как деловые связи, так и политическое сотрудничество с Ираном, способствуя реализации соответствующих договоренностей президентов двух стран.

"Благодаря усилиям наших президентов взаимодействие наших стран развивается по многим направлениям", - сказал Володин, комментируя основные цели визита в Тегеран. "Для нас это один из приоритетов в работе парламентов - чтобы через парламентское измерение мы могли бы создавать условия для развития наших деловых, торговых отношений", - пояснил он. При этом наряду с продвижением бизнес-проектов парламентарии "много работают над укреплением политических отношений России и Ирана", подчеркнул спикер.

Володин выразил надежду, что в ходе визита он и сопровождающие его депутаты "смогут обсудить многие вопросы межпарламентского сотрудничества". В частности, планируется создать комиссию высокого уровня по сотрудничеству между Госдумой и Меджлисом во главе со спикерами законодательных органов. Данный механизм взаимодействия - не рядовой, он используется "только в том случае, где есть перспектива развития отношений с содержательной конкретной повесткой", обратил внимание политик.

В рамках визита спикер Госдумы также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума. "Среди целей поездки - не только укрепление сотрудничества в рамках конкретных проектов, которые представляет и "Росатом", и РЖД, - продолжил он. - В составе делегации представители регионов, которые активно работают с Ираном в рамках прикаспийского сотрудничества: это Астраханская область, Волгоградская, Саратовская". Данные регионы являются основными поставщиками в том числе сельскохозяйственной продукции в Иран, напомнил Володин. "Конечно, мы бы хотели, чтобы отношения развивались и на региональном уровне: чтобы провинции Ирана сотрудничали с регионами России", - подчеркнул глава нижней палаты парламента. "Не исключаю, что мы будем обсуждать вопрос проведения в этом году заседания парламентской комиссии, которую мы планируем создать завтра, в одном из регионов РФ. Возможно, это будет Волгоград", - заключил он.