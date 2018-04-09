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Косачев: жители Венгрии на прошедших выборах отдали голоса за самодостаточную политику

Политика
9 апреля, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Глава комитета Совфеда отметил, что, чем больше будет в Европе стран, способных проводить независимую политику, тем легче будет решать задачу строительства "действительно объединенной Европы"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Победа правящей коалиции во главе с действующим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на парламентских выборах говорит о поддержке населения ответственной и прагматичной линии на отстаивание национальных интересов страны в общем контексте обязательств перед Евросоюзом и НАТО. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС глава комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Результаты говорят сами за себя - венгерский народ в своем большинстве поддержал линию ФИДЕС и лично Виктора Орбана на отстаивание национальных интересов Венгрии в общем контексте обязательств перед Евросоюзом и НАТО. Эта линия, если немного упростить, заключается в следующем: мы солидарны с нашими партнерами до тех пор, пока это не противоречит нашим интересам", - сказал Косачев.

По его мнению, эта линия ответственная и прагматичная. Сенатор охарактеризовал ее как проевропейскую, а не антиевропейскую в конечном счете, так как "национальных интересов в Европе никто не отменял". "И чем больше будет в Европе стран, способных проводить независимую и самодостаточную политику, тем легче будет решать задачу строительства действительно объединенной Европы, включая Россию, а не Европы "для своих и для чужих", как это пытаются сейчас делать действующие на континенте два замкнутых блока - НАТО и Евросоюз", - отметил Косачев.

Правящая коалиция, в которую входят партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократическая народная партия во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном, побеждает на очередных всеобщих выборах в Государственное собрание (парламент) Венгрии, набрав 48,64% голосов, и получает конституционное большинство в две трети депутатских мандатов (133 из 199). Об этом сообщили в понедельник в Национальном избирательном комитете Венгрии по итогам подсчета 95,1% голосов.

Орбан впервые возглавил кабинет министров в 1998-2002 годах, в настоящее время занимает пост премьер-министра второй срок подряд с 2010 года. Победа на выборах 2018 года позволит ему встать у руля правительства в четвертый раз.

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Персоны
Орбан, Виктор Косачев, Константин Иосифович
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