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Слуцкий: удар по аэродрому Т-4 в Сирии играет на руку только террористам

Политика
9 апреля, 10:12 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 9, апреля. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам также считает, что эти действия стали следствием "очередной фейковой кампании Запада по обвинению Дамаска в применении химоружия"

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ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Нанесение массированного авиационного удара по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, кто бы не стоял за ним, играет на руку лишь террористам. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который находится в Иране в составе официальной парламентской делегации во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

"Эти действия, очевидно, стали следствием очередной фейковой кампании Запада по обвинению Дамаска в применении химоружия. Ракетный удар направлен исключительно на ослабление проправительственных сил, что только играет на руку террористам", - подчеркнул Слуцкий.

По его словам, какие бы сейчас опровержения не звучали, вся складывающаяся картина действий говорит о том, что за атакой стоят силы, не заинтересованные в успехе правительственных сил в деле победы над международным терроризмом. "Не случайно, что, по свидетельствам очевидцев, сразу после нанесения удара террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных сил в Сирийской пустыне. Это все может быть звеньями одной большой провокации", - подчеркнул глава комитета.

Массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство Sana со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. По его данным, сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

По свидетельству телеканала Al-Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов. Как утверждает телеканал, ракеты при подлете пересекли воздушное пространство Ливана.

В сообщении Sana указывается, что удар по аэродрому предположительно был нанесен ВС США. Между тем Белый дом вслед за Пентагоном в воскресенье не подтвердил причастность к удару по сирийскому аэродрому.

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Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством" Авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
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Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
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