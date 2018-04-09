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Секретари Совбезов и главы спецслужб обсудят в Сочи антитеррор и кибербезопасность

Политика
9 апреля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Встреча пройдет 24-26 апреля

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Киберберзопасность, борьба с терроризмом и наркотрафиком будут в центре внимания девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Сочи 24-26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России.

"На пленарном заседании планируется рассмотреть основные проблемы международной безопасности, обсудить вопросы, связанные с противодействием международным террористическим организациям, а также тематику обеспечения безопасности значимых общественных, культурных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении. "Для обсуждения в формате круглых столов вынесены вопросы международной информационной безопасности, а также тематика противодействия производству и нелегальному обороту наркотиков", - добавили в Совбезе.

Там напомнили, что во встрече примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Российскую Федерацию представит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Повестка дня встречи сформирована с учетом результатов предыдущих конференций и текущей ситуации в сфере международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия состоятся также двусторонние встречи участников конференции, на которых будут рассмотрены проблемы, представляющие взаимный интерес.

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