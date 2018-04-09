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Российские соотечественники в Бельгии направили письмо премьеру против высылки дипломатов

Политика
9 апреля, 11:24 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

В письме соотечественники призвали Шарля Мишеля "в дальнейшем занимать более взвешенную позицию по отношению к России"

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БРЮССЕЛЬ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Российские соотечественники, проживающие в Бельгии, направили письмо премьер-министру королевства Шарлю Мишелю и главе МИД страны Дидье Рейндерсу, в котором осудили решение о высылке российских дипломатов. Об этом говорится в полученном ТАСС тексте послания, направленного в правительство и МИД страны Бельгийской федерацией русскоязычных организаций.

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"Мы всецело разделяем и поддерживаем царящие в Бельгии принципы демократии, уважения гражданских прав и человеческого достоинства, и верховенства закона. На этом фоне шокирующим для нас стало известие о высылке из Бельгии российского дипломата. Не отрицая и не умаляя важности солидарности между странами ЕС, мы тем не менее отмечаем, что это решение, вызванное делом Скрипаля, было принято правительством Бельгии до окончания официального расследования и в отсутствие улик, прямо указывающих на причастность к этому покушению российского правительства", - говорится в документе.

"Понимая, что решение о высылке российского дипломата изменить уже нельзя, призываем вас в дальнейшем занимать более взвешенную позицию по отношению к России. Были бы горды и счастливы, если бы Бельгия, как один из основателей и уважаемых членов ЕС, взяла на себя благородную миссию и лидерство по восстановлению добрососедских отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией, что послужит делу мира и общего процветания. Как представители народной дипломатии, готовы и будем счастливы оказать вам в этом всяческую поддержку", - говорится в документе.

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