Лавров 9 апреля встретится с высланными из ряда стран российскими дипломатами

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 9 апреля с российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Встреча состоится сегодня", - информировали в дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча пройдет максимально открыто, на нее будут приглашены представители СМИ.

14 марта на почве отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата. 26-29 марта в "знак солидарности" с Лондоном о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран. США объявили, что высылают 60 российских дипломатов, Украина - 13, Германия, Канада, Польша и Франция - по четыре, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному. НАТО сокращает состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек.

Россия категорически отвергает причастность к отравлению Скрипалей. В качестве ответных шагов Москва заявила о зеркальных мерах.