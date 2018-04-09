Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров 9 апреля встретится с высланными из ряда стран российскими дипломатами

Политика
9 апреля, 11:10 дата обновления: 9 апреля, 11:19 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что встреча пройдет максимально открыто

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 9 апреля с российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Встреча состоится сегодня", - информировали в дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча пройдет максимально открыто, на нее будут приглашены представители СМИ.

14 марта на почве отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата. 26-29 марта в "знак солидарности" с Лондоном о высылке сотрудников дипмиссий РФ заявил еще ряд стран. США объявили, что высылают 60 российских дипломатов, Украина - 13, Германия, Канада, Польша и Франция - по четыре, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному. НАТО сокращает состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек.

Россия категорически отвергает причастность к отравлению Скрипалей. В качестве ответных шагов Москва заявила о зеркальных мерах.

Инфографика Как Россия ответила на высылку дипломатов из-за дела Скрипаля

Как Россия ответила на высылку дипломатов из-за дела Скрипаля

ТАСС подготовил инфографику по массовой высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля и ответным мерам Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Высылка российских дипломатов
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс доллара обновил максимум 2018 года
2
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
В Генпрокуратуре заявили, что Литвиненко мог дать показания, изобличающие Березовского
7
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости