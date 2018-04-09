Лавров: Москва будет всячески поддерживать председательство Таджикистана в СНГ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия будет оказывать всяческую поддержку председательству Таджикистана в СНГ и намерена координировать с Душанбе действия в других международных структурах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи с министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Асловым.

"Наши отношения основаны на прочной почве стратегического партнерства, союзничества, - сказал глава МИД РФ. - Это проявляется и в наших двусторонних связях, и во взаимодействии по линии международных организаций, прежде всего по линии ОДКБ, СНГ, ШОС. И, конечно же, тот факт, что в этом году Таджикистан председательствует в СНГ, открывает дополнительные возможности для наших общих усилий по укреплению Содружества как важной региональной межгосударственной площадки".

"Мы будем оказывать всяческое содействие выполнение Душанбе функций председателя СНГ и продолжим нашу тесную координацию во всех других международных структурах", - добавил Лавров.