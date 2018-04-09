Экс-руководитель налоговой службы КБР стал первым замглавы правительства республики

НАЛЬЧИК, 9 апреля. /ТАСС/. Мурат Карефов назначен первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии, соответствующий указ опубликовали в понедельник на сайте главы республики.

Как сообщалось, ранее занимавшего эту должность Таймураза Ахохова избрали главой администрации столицы республики - Нальчика.

"Указ главы КБР от 09 апреля 2018 года "О первом заместителе председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики". <…> Назначить Керефова Мурата Анатольевича первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.

На сайте ФНС сообщается, что с мая 2014 года Карефов занимал пост руководителя управления налоговой службы по региону.

Сообщается, что Карефов родился в 1978 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет: в 2000 году - экономический факультет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", в 2002 - юридический, по специальности "Юриспруденция". C 2004 года был замминистра экономического развития и торговли КБР, руководил департаментом поддержки малого предпринимательства, в 2012-2013 годах - министр финансов республики.