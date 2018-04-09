Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Необходимо разобраться с ситуацией вокруг удара по сирийскому военному аэродрому Т-4 рано утром в понедельник. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно, надо разбираться, - подчеркнул он. - Сообщений много о том, кто летал, кто не летал".

"В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции, - добавил он. - Это лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили".

По мнению главы МИД РФ, ситуация вокруг удара по сирийскому аэродрому может повлечь за собой очень опасное развитие событий. "Надеюсь, что это понимают, по крайней мере, военные, и американские, и тех стран, которые входят с США в одну коалицию", - добавил он.

Лавров также отметил, что эксперты сходятся на том, что США не собираются уходить из Сирии, а намерены остаться там на долгое время.

"То, что по факту эти игроки, прежде всего из американской коалиции, сами Соединенные Штаты, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент [Дональд] Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена, - эксперты в этом сходятся", - сказал он.

Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие.