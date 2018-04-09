Лавров: для нормализации ситуации в Африне необходимо вернуть его под контроль Дамаска

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Самый простой способ нормализовать ситуацию в Африне - вернуть его под контроль Дамаска. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, вопрос Африна обсуждался в ходе трехстороннего саммита РФ - Иран - Турция в Анкаре 4 апреля. "Обсуждался он в русле той позиции, которую президент [Турции Тайип] Эрдоган неоднократно излагал, а именно: в условиях, когда США стали заигрывать с курдскими отрядами на предмет создания из них некоего пояса безопасности на границе с Ираком, президент Эрдоган усмотрел в такого рода замыслах и планах угрозу для интересов безопасности Турции", - отметил Лавров.

"Никогда президент [Турции Тайип] Эрдоган не заявлял, что Турция хочет оккупировать Африн. И мы всегда исходим из того, что самый простой способ нормализации обстановки в Африне теперь, когда турецкие представители говорят, что основные цели, которые они перед собой ставили там, достигнуты, - вернуть территорию под контроль сирийского правительства", - подчеркнул Лавров. - Мы никогда другой позицией и не руководствовались".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав "Сил демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в сирийском регионе Африн, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.