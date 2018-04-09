Лавров: РФ неоднократно предупреждала о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские военные в Сирии неоднократно предупреждали о готовящейся серьезной провокации для того, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы уже имели возможность комментировать происходящее до того, как это происходящее стало реальностью, - подчеркнул он. - Наши военные, находящиеся в САР, "на земле", предупреждали неоднократно, об этом говорило и сирийское правительство, что готовится серьезная провокация, направленная на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан".

Россия выступает за честное расследование предполагаемых химатак в Сирии, но против назначения виновных без каких-либо доказательств, добавил Лавров.

"Когда требуют расследования, честного и немедленного, мы только за. Но когда это расследование основывается на необходимости прийти в заданную точку, а заданная точка - это сделал Асад при поддержке Путина, - здесь серьезного разговора не получается", - отметил он.

По словам Лаврова, поспешные заявления западных стран о предполагаемых химатаках в Сирии не очень вяжутся с тем, что реально могло произойти в Восточной Гуте.

"В сообщениях о том, что президенты Франции и США [Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп] говорили по телефону, упоминается, что они "обменялись доказательствами" того, что химическое оружие применил режим [Башара] Асада, - обратил внимание министр. - Стремительная скорость докладов руководству теми экспертами, которые должны были к этому выводу прийти... не хочу иронизировать, но не очень вяжется все это с тем, что на самом деле там могло произойти".

"Что касается реакции наших западных коллег и в Вашингтоне, и в Париже, и в Лондоне, и в других местах, она сводится к очень простым слоганам: что, конечно, это сделал режим, а раз его поддерживает Россия, то виноваты и Россия, и Иран, и, конечно, надо все это расследовать, - указал министр. - Как одно с другим сочетается, понять человеку, который привык руководствоваться логикой, сложновато".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Несмотря на это Трамп, комментируя в воскресенье информацию о якобы имевшем место применении химоружия в Восточной Гуте, в очередной раз возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку Асада.