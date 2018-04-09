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Лавров: страны ОДКБ солидарны с Россией по делу Скрипаля

Политика
9 апреля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Глава МИД РФ выразил признательность партнерам "за тесную координацию в ООН"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия высоко ценит солидарность, которую разделяет с Москвой Таджикистан и другие члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджидином Асловым.

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"Признательны партнерам за тесную координацию в ООН, включая поддержку российских приоритетов и неподдержку попыток вбрасывать на рассмотрение организацией сомнительные инициативы с антироссийским подтекстом, - сказал российский министр. - Высоко ценим солидарность, которую Таджикистан, как и все другие страны, входящие в ОДКБ, проявили с нами в связи с ситуацией вокруг инцидента в Солсбери".

"4 апреля на специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО [Организации по запрещению химического оружия] в Гааге мы сделали совместное заявление стран-членов ОДКБ, которое требовало строго руководствоваться положениями конвенции о запрещении химического оружия при проведении транспарентного, непредвзятого, профессионального расследования", - указал Лавров.

Глава российского дипведомства также подчеркнул, что Москва и далее будет оказывать поддержку Душанбе в его действиях на мировой арене, в том числе и в ООН.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
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