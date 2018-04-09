ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил на тему ротации в кабинете министров, когда наблюдал за тем, как его заместители рассаживались за столом заседаний.

Перед началом совещания председателя правительства с вице-премьерами произошла небольшая заминка. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сначала направился к части стола, расположенной по правую руку от премьерского кресла. Однако оказалось, что в этом ряду места для него не предусмотрено, и вице-премьер перешел на другую сторону стола, заняв кресло между Аркадием Дворковичем и Александром Хлопониным.

"Забыли, кто где размещается? Ротация произошла?" - с улыбкой заметил Медведев.

Вопрос о ротации кадров и составе правительства получит актуальность 7 мая. В этот день состоится инаугурация президента РФ и, согласно закону, действующее правительство сложит с себя полномочия перед вновь заступившим на пост главой государства. После этого начнется процесс формирования следующего состава правительства.