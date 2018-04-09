Путин не связывался с властями Израиля в связи с ударом по сирийской авиабазе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не связывался с властями Израиля в связи с авиаударом по военной базе в Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Контактов у Путина с израильскими коллегами не было", - сказал он.

При этом Песков отметил, что общение между властями России и Израиля по теме нанесения израильскими самолетами F-15 ударов по сирийскому аэродрому T-4 ведется по соответствующим каналам. "Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности. По соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется", - сказал он, отвечая на вопрос, запланировано ли у главы государства общение с руководством Израиля, учитывая, что по некоторой информации на указанной базе находились российские советники и могли пострадать.

Песков уточнил, что контактов на уровне администраций по этой теме не было. "Нет, с администрацией нет, не было никаких контактов", - сказал он.

Удар по аэродрому

Два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4 в сирийской провинции Хомс. Среди российских советников пострадавших нет, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Ранее агентство Sana со ссылкой на военный источник сообщило, что массированный ракетный удар был нанесен в понедельник по военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс. По сведениям агентства, среди военнослужащих есть убитые и раненые.

Позднее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном в момент, когда был нанесен ракетный удар по военному аэродрому Т-4.

В Сирии функционируют две российские базы: авиационная - Хмеймим и военной-морская - Тартус. На базах развернуты различные системы ПВО, которые контролируют воздушное пространство в регионе.