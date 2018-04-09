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ОП рассчитывает на принятие закона об общественном наблюдении за всеми выборами до 9 июня

Политика
9 апреля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Отмечается, что это позволит организовать работу общественников в предстоящий в сентябре единый день голосования

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) России рассчитывает, что законопроект об общественном наблюдении за выборами всех уровней будет принят до 9 июня, что позволит организовать работу общественников в предстоящий в сентябре единый день голосования. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

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"Председателями комитетов - Павлом Крашенинниковым (председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству) и Андреем Клишас (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству) уже внесен в Госдуму законопроект, который позволяет федеральной и региональной палатам осуществлять наблюдение на выборах всех уровней. (…) Мы собираемся проводить нулевые чтения в федеральной палате, потому что откладывать нельзя. Чтобы успеть к единому дню голосования, который будет 9 сентября, надо принять закон до 9 июня. Запаса времени практически нет", - сказал Точенов.

Он напомнил, что, согласно ранее принятым изменениям, при проведении выборов президента РФ уже были расширены возможности общественного наблюдения. Так, ранее сообщалось, что на выборах президента РФ работали более 156 тыс. наблюдателей, из которых более 146 тыс. подготовили общественные палаты.

"Эту гражданскую активность, которая была проявлена на выборах, нельзя бросать, отпускать, а нужно поддерживать и развивать", - подытожил Точенов.

Ранее сообщалось, что проект закона об общественном наблюдении за выборами всех уровней в марте внесен в Госдуму. Инициативой предлагается расширить полномочия Общественной палаты РФ и региональных общественных палат "в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления". Согласно ранее принятым изменениям, при проведении выборов президента РФ были расширены возможности общественного наблюдения. В частности, право направлять наблюдателей в избирательные комиссии получила Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Федерации в соответствующих регионах.

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