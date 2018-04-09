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Путин и Эрдоган обсудили проблематику сирийского урегулирования

Политика
9 апреля, 15:25 UTC+3

Отмечается, что в ходе телефонного разговора была дана "высокая оценка встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в понедельник в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблематику сирийского урегулирования. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры стран условились продолжить контакты по Сирии.

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"Дана высокая оценка встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса - России, Ирана и Турции. С учетом ее итогов лидеры обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования и условились продолжить контакты на этот счет", - сообщает Кремль.

Главы государств также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Анкаре заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Источник в канцелярии турецкого лидера, комментируя этот телефонный разговор, сообщил, что президенты Турции и России "обсудили двусторонние отношения, а также последние события в Сирии". "Президент Эрдоган выразил озабоченность относительно атак в Думе и Восточной Гуте, а также отметил необходимость проведения совместной работы, направленной на предотвращение потерь среди мирного населения, а также на доставку в регион гуманитарной помощи", - сказал источник.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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