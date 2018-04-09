Путин и Эрдоган обсудили проблематику сирийского урегулирования

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в понедельник в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблематику сирийского урегулирования. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры стран условились продолжить контакты по Сирии.

"Дана высокая оценка встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса - России, Ирана и Турции. С учетом ее итогов лидеры обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования и условились продолжить контакты на этот счет", - сообщает Кремль.

Главы государств также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Анкаре заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Источник в канцелярии турецкого лидера, комментируя этот телефонный разговор, сообщил, что президенты Турции и России "обсудили двусторонние отношения, а также последние события в Сирии". "Президент Эрдоган выразил озабоченность относительно атак в Думе и Восточной Гуте, а также отметил необходимость проведения совместной работы, направленной на предотвращение потерь среди мирного населения, а также на доставку в регион гуманитарной помощи", - сказал источник.