ЦИК РФ начал публикацию итоговых финансовых отчетов кандидатов на президентских выборах

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ЦИК РФ начал публикацию итоговых финансовых отчетов кандидатов на выборах президента России, состоявшихся 18 марта.

На официальном сайте Центризбиркома в понедельник были размещены отчеты действующего главы государства Владимира Путина, одержавшего победу на выборах, кандидата партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак, занявшей по итогам выборов четвертое место, и лидера Монархической партии России Антона Бакова, прекратившего участие в кампании до стадии регистрации кандидатов.

Согласно закону о выборах президента РФ, итоговый финансовый отчет предоставляется кандидатами не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов, к нему прилагаются в том числе первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств на специальный избирательный счет кандидата и расходование этих средств, справки об оставшихся средствах и (или) о закрытии указанного счета.

Данные отчетов

Согласно итоговому финотчету, Путин, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, потратил на кампанию около 399,829 млн рублей, то есть почти весь объем избирательного фонда, расходы из которого по закону не могут превышать 400 млн рублей. Всего в фонд кандидата поступило 407,55 млн рублей. Средства, превышающие лимит, как следует из публикации на сайте ЦИК, были возвращены отправителям.

Наибольшие расходы фонда, свидетельствуют данные отчета, пришлись на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания (около 158,9 млн рублей), выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов (более 108,8 млн), проведение публичных массовых мероприятий (более 70,5 млн).

В избирательный фонд Собчак поступило 157,565 млн рублей, из них она потратила почти всю сумму - 157,525 млн. Согласно отчету, наибольшую статью расходов кандидата составила "оплата работ (услуг) информационного и консультационного характера" - 58,872 млн рублей, далее следует выпуск и распространение печатной, аудиовизуальной и иной агитационной продукции (53,783 млн) и агитация на телевидении (32,389 млн).

Баков потратил на кампанию всего 47,2 тыс. рублей, причем, как следует из данных отчета, в его фонд поступило всего два взноса - 47 тыс. 150 рублей были пожертвованы юридическим лицом, а 50 рублей - гражданином. Документ гласит, что весь свой избирательный фонд Баков потратил на "проведение публичных массовых мероприятий".

В последний раз текущие отчеты кандидатов публиковались 27 марта. Данные итоговых отчетов немногим отличаются от последних опубликованных цифр.

Результаты выборов

Выборы президента РФ прошли 18 марта, в избирательный бюллетень были включены фамилии восьми кандидатов.

Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов. На втором месте кандидат КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей, третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов. Ксения Собчак оказалась четвертой с результатом 1,68%, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрал 1,05%. Результат бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова составил 0,76%, лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина - 0,68%, главы партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина - 0,65% голосов.

Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,5%.