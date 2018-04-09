РФ поддерживает требование генсека ООН расследовать гибель жителей в секторе Газа

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москва поддерживает требование генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша провести расследование гибели гражданских лиц в секторе Газа во время "Марша возвращения". Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

"По имеющейся информации, в результате действий израильской армии, в том числе с применением огнестрельного оружия, по пресечению этих выступлений 6-7 апреля были убиты 10 палестинцев, включая одного журналиста и двух подростков, более тысячи получили отравление слезоточивым газом или были ранены. Таким образом общее число погибших палестинцев за прошедшие две недели массовых протестов достигло 30 человек, - обратили внимание в дипведомстве. - Кроме того, утром 9 апреля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по объектам в Газе".

"Считая абсолютно неприемлемым неизбирательное применение силы против гражданского населения, мы в очередной раз призываем палестинцев и израильтян воздержаться от шагов, которые спровоцируют дальнейший рост опасной напряженности. В Москве поддерживают требования о проведении независимого и транспарентного расследования данных инцидентов, к чему призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш", - подчеркнули в дипведомстве.

Российская сторона исходит из того, что "глубинной причиной периодических всплесков конфронтации и насилия было и остается отсутствие какого-либо продвижения в деле долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования". "Убеждены, что в сложившихся условиях как никогда востребованы не только срочные меры по стабилизации и деэскалации обстановки, но и конкретные политические усилия, нацеленные на достижение прочного мира между палестинцами и израильтянами на известной международно- правовой основе", - заявили в МИД.

30 марта десятки тысяч арабов вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы палестинского анклава с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. 6 апреля в рамках продолжения "Марша возвращения" после пятничной молитвы палестинцы вновь организовали массовые шествия, которые переросли в беспорядки.

День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, принадлежащих арабам. Кульминация марша должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). На эту дату запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.