В Совфеде заявили, что обстрел Израилем авиабазы Т-4 следует рассматривать как провокацию

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Обстрел израильскими ВВС авиабазы Т-4 в Сирии следует рассматривать как провокацию, руководила которой страна, заинтересованная в продолжении войны в САР. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Обстрел израильскими ВВС сирийской авиабазы Т-4 следует рассматривать как явно провокационные действия, дирижером которых выступила совершенно другая страна, заинтересованная в продолжении войны в Сирии. Показательно, насколько быстро отреагировал Израиль, взяв на себя ответственность за атаку в Хомсе, когда сирийское агентство SANA обнародовало информацию о возможной причастности к ней Пентагона", - сказал Бондарев ТАСС.

При этом сенатор подчеркнул, что ситуацией с обстрелом воспользовались террористы. "Если события будут и дальше развиваться в данном русле, последствия могут быть самыми жесткими и неожиданными. Причем это самым пагубным образом отразится на всех, кто наращивает напряженность на Ближнем Востоке", - отметил Бондарев.

Он добавил, что продолжение боевых действий не только мешает стабилизации обстановки в стране, которую бомбят, но и истощает армию нападающей на Сирию стороны. "Это надо бы помнить тем, кто, подчиняясь заокеанским кукловодам, послушно обстреливает арабские провинции", - сказал глава оборонного комитета СФ.

По его мнению, участники предстоящего заседания Совбеза ООН должны сконцентрироваться на выработке мер, направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии, так как единственный верный путь - переговоры и прекращение огня. "Мы, конечно, продолжим поддерживать мирный процесс, оказывать помощь сирийскому народу и легитимному сирийскому правительству, противодействовать попыткам псевдоборцов с терроризмом из проамериканской коалиции разрушить Сирию, как были ранее разрушены Афганистан, Ирак и Ливия", - заключил парламентарий.