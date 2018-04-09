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Лебедев: вопрос о расширении СНГ не стоит в повестке дня

Политика
9 апреля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Исполнительный секретарь СНГ добавил, что "теоретически это возможно"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Расширение СНГ возможно теоретически, но на сегодняшний день этот вопрос не стоит в повестке дня. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который отмечает в понедельник 70-летний юбилей.

Интервью

Сергей Лебедев

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"Теоретически это, конечно, возможно при условии согласия с этим всех государств - членов СНГ, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения числа участников Содружества за счет возвращения Грузии или присоединения к нему Абхазии и Южной Осетии. - Но в практической области сегодня такой вопрос не стоит".

Лебедев указал, что СНГ не видит для себя угрозы в развитии сотрудничества между странами в отдельных регионах Содружества. "Интеграция - процесс многогранный и многовекторный. Мировая практика свидетельствует, что многие государства участвуют, скажем, не в одной, а в двух и даже нескольких зонах свободной торговли", - отметил он, отвечая на вопрос об отношении СНГ к встрече президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и представителя Туркменистана в Астане 15 марта.

Лебедев отметил, что Содружество представляет собой уникальную площадку для постоянного и откровенного диалога на высшем уровне, что позволяет оперативно решать сложные вопросы. "Президенты стран Содружества неоднократно подтверждали востребованность организации и необходимость не только ее сохранения, но и дальнейшего развития и совершенствования", - добавил он.

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Персоны
Лебедев, Сергей Николаевич
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Грузия Россия Абхазия Южная Осетия
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