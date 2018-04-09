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Лебедев: Украина не уведомляла СНГ о планах выйти из содружества

Политика
9 апреля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Исполнительный секретарь СНГ добавил, что в содружестве заинтересованы в сохранении членства Украины

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Украина не направляла в Исполнительный комитет СНГ каких-либо уведомлений о планах покинуть содружество. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который отмечает в понедельник 70-летний юбилей.

Интервью

Сергей Лебедев

Сергей Лебедев: СНГ не может применить штрафные санкции к Украине

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"Нет. Такие уведомления в Исполнительный комитет не поступали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лебедев добавил, что в СНГ заинтересованы в сохранении членства Украины, подчеркнув, что в этом заинтересован и народ самой Украины. "Мы видим, что искусственный разрыв связей украинского народа с народами других стран содружества больно бьет по простым людям, - пояснил он. - Хотел бы все же выразить надежду на то, что нынешний драматический зигзаг истории будет преодолен, возобладает здравый смысл и Украина вернется к взаимодействию в рамках содружества".

Председатель Исполкома СНГ при этом сообщил, что какие-либо санкции к Киеву за неуплату на протяжении уже четырех лет членских взносов в СНГ применяться не будут. "Уставными документами СНГ не предусмотрено применение каких-либо штрафных санкций в подобных ситуациях", - сказал он.

Ранее депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук по итогам заседания комитета по иностранным делам Верховной рады сообщила, что МИД Украины намерен представить президенту Петру Порошенко предложения о выходе страны из органов СНГ.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Лебедев, Сергей Николаевич
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