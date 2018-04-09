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Представитель России в СБ ООН выступит первым на заседании по ситуации в Сирии

Политика
9 апреля, 17:38 UTC+3 ООН ООН 9, апреля. /ТАСС

Совет обсудит предполагаемое применение химического оружия в Восточной Гуте

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ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Сирии состоится в понедельник в 15:00 по местному времени (22:00 мск), постпред России выступит на нем первым. Об этом сообщили журналистам в постоянном представительстве РФ при ООН.

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Ранее предполагалось, что в понедельник пройдут два заседания СБ ООН: одно созывалось по требованию РФ, а второе - по требованию группы западных стран в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии. Однако впоследствии было решено провести одно общее заседание.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом. Минобороны России со своей стороны заявило, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

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