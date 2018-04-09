Член ЦИК РФ предлагает обучать будущих послов и консулов электоральной дипломатии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Член Центризбиркома России, чрезвычайный и полномочный посол Василий Лихачев считает необходимым ввести в программу обучения международников специальность "Электоральная дипломатия"; с соответствующим предложением он планирует обратиться к ректору МГИМО и ректору Дипломатической академии МИД РФ.

"Я думаю, мы можем говорить по итогам проведенной кампании о том, что Россия является одним из мировых электоральных лидеров. Россия одновременно выступает идеологом, спонсором и правоприменителем норм и принципов такого института международных отношений, как электоральная дипломатия", - сказал Лихачев в понедельник на встрече со студентами МГИМО.

По мнению члена Центризбиркома, в науке международных отношений должно появиться соответствующее направление: "Электоральная дипломатия". "Нам нужно через систему курсов или через новые специальности вводить электоральную тематику", - подчеркнул он.

Лихачев сообщил ТАСС, что намерен обратиться с этой инициативой к ректору МГИМО Анатолию Торкунову и ректору Дипломатической академии МИД РФ Евгению Бажанову, а также в Администрацию президента РФ. "Однозначно курсы по этой проблематике должны проводить наши послы, генеральные консулы, торгпреды, которые готовятся к выезду за рубеж", - подчеркнул он.