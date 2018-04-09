Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей

Политика
9 апреля, 20:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, апреля. /ТАСС

Ранее издание The Times сообщило, что эксперты британских ВВС на Кипре якобы перехватили в день инцидента в Солсбери сообщение из предместья Дамаска в Москву

Поделиться
Материал из 1 страницы
Посольство РФ в Лондоне

Посольство РФ в Лондоне

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне направило запрос в МИД Великобритании о предоставлении российской стороне более подробной информации о перехвате сообщения в день отравления в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом российское дипломатическое представительство сообщило в понедельник в Twitter после публикации материала на эту тему в газете The Times.

"Замечательная история о перехвате. Мы запросили подтверждение и дополнительные подробности у Форин оффиса", - говорится в твите посольства.

В статье The Times сообщается о том, что эксперты британских ВВС, базирующихся на юге Кипра, якобы перехватили в день инцидента в Солсбери сообщение, отправленное из предместья Дамаска в Москву. По данным издания, оно включало фразу о том, что "посылка доставлена". В послании также указывалось на то, что два лица "успешно выехали". Перехваченная информация, как утверждается в материале, стала частью разведданных, предоставленных Лондоном союзникам перед тем, как из ряда стран в связи с инцидентом были высланы российские дипломаты.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.

Смотрите также

Мэй: у ЕС нет других объяснений для инцидента в Солсбери, кроме причастности РФ

Песков: Кремль видит дефицит общения с Лондоном по делу Скрипаля

Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Кипр Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"
2
Посольство РФ запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей
3
Трамп заявил, что в течение суток-двух примет решение о возможном ударе по Сирии
4
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
5
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
6
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости