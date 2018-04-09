Посольство РФ запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне направило запрос в МИД Великобритании о предоставлении российской стороне более подробной информации о перехвате сообщения в день отравления в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом российское дипломатическое представительство сообщило в понедельник в Twitter после публикации материала на эту тему в газете The Times.

"Замечательная история о перехвате. Мы запросили подтверждение и дополнительные подробности у Форин оффиса", - говорится в твите посольства.

Great (leaked) story of interception. We have requested confirmation and more details from @foreignoffice pic.twitter.com/OPNhESZUxq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 April 2018

В статье The Times сообщается о том, что эксперты британских ВВС, базирующихся на юге Кипра, якобы перехватили в день инцидента в Солсбери сообщение, отправленное из предместья Дамаска в Москву. По данным издания, оно включало фразу о том, что "посылка доставлена". В послании также указывалось на то, что два лица "успешно выехали". Перехваченная информация, как утверждается в материале, стала частью разведданных, предоставленных Лондоном союзникам перед тем, как из ряда стран в связи с инцидентом были высланы российские дипломаты.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно- паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран "в знак солидарности" с Великобританией решил выслать российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.