Сотрудники Центра по примирению не нашли в сирийской Думе следов применения химоружия

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ) провели в понедельник обследование районов сирийского города Дума, где по сообщениям некоторых активистов оппозиции, в том числе группы "Белые каски", якобы было применено химическое оружие, но не нашли следов его применения. Об этом говорится в сообщении центра.

"9 апреля группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие. Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Военные врачи центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ", - говорится в сообщении.

Как отметили в центре, вся информация "Белых касок", а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с "жертвами химической атаки", - не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие.

"Вызывает удивление, что одни и те же представители западных стран верят вранью этих бесстыдных пособников террористов и боевиков", - добавили там.