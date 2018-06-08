Володин пригласил депутатов Бундестага посетить Сирию

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил немецким парламентариям посетить Сирию, чтобы лично оценить реальное положение дел в стране.

"Для того того, чтобы понять, что происходит в Сирии, что происходило в Сирии, было бы правильно нам с вами встретиться с нашими коллегами, теми, кто представляет народ Сирии, с депутатами, и с ними пообщаться, с ними поговорить. Посетить Сирию, ознакомиться с ситуацией на месте. И тогда уже мы можем сформировать мнение, которое будет основано на фактах, на диалоге с людьми, которые представляют население", - заявил Володин на встрече с заместителем председателя Бундестага Томасом Опперманом в пятницу.

"Когда на территории Сирии практически образовалось террористическое государство - конечно, это не может нас не волновать. И мы с вами понимаем, к чему бы это привело, если бы не действия России вместе с Турцией, вместе с Ираном в вопросах борьбы с терроризмом на территории Сирии", - подчеркнул председатель Госдумы.