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Володин пригласил депутатов Бундестага посетить Сирию

Политика
8 июня, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

По мнению спикера Госдумы, это необходимо сделать для того, чтобы понять, что на самом деле происходит в стране

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил немецким парламентариям посетить Сирию, чтобы лично оценить реальное положение дел в стране.

"Для того того, чтобы понять, что происходит в Сирии, что происходило в Сирии, было бы правильно нам с вами встретиться с нашими коллегами, теми, кто представляет народ Сирии, с депутатами, и с ними пообщаться, с ними поговорить. Посетить Сирию, ознакомиться с ситуацией на месте. И тогда уже мы можем сформировать мнение, которое будет основано на фактах, на диалоге с людьми, которые представляют население", - заявил Володин на встрече с заместителем председателя Бундестага Томасом Опперманом в пятницу.

"Когда на территории Сирии практически образовалось террористическое государство - конечно, это не может нас не волновать. И мы с вами понимаем, к чему бы это привело, если бы не действия России вместе с Турцией, вместе с Ираном в вопросах борьбы с терроризмом на территории Сирии", - подчеркнул председатель Госдумы.

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