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Богданов и посол Ирака обсудили итоги парламентских выборов в этой стране

Политика
8 июня, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Стороны также затронули вопрос дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу с послом Ирака Хайдаром Мансуром Хади итоги парламентских выборов в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ираке в свете итогов прошедших 12 мая сего года парламентских выборов и задачи скорейшего формирования новых структур исполнительной и законодательной ветвей власти страны", - указали в дипведомстве.

Стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В среду иракский парламент одобрил поправки в выборное законодательство, предусматривающие ручной пересчет результатов прошедших в мае выборов. Согласно принятому решению, пересчет бюллетеней пройдет под надзором Высшего судебного совета Ирака и представителей ООН. Депутаты также проголосовали за немедленную отставку членов ЦИК и передачу их полномочий коллегии из девяти судей. На майских выборах ЦИК впервые отказался от ручного подсчета, что вызвало критику ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках.

Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая, досрочное голосование было организовано 10 и 11 мая. В день всеобщих выборов явка составила 44,5% от 24,5 миллиона обладающих правом голоса граждан. Победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, получив 54 места, блок "Наср" во главе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади занял 42 кресла. Согласно данным Центризбиркома, новый парламент обновится на 70%.

По итогам рассмотрения жалоб в ЦИК заявили, что аннулировали данные с почти двух тысяч избирательных пунктов как в Ираке, так и за рубежом. Кабинет министров Ирака сформировал специальный комитет по расследованию возможных нарушений на выборах. Члены надзорного органа получат доступ ко всей информации и докладам, которые будут представлены на внеочередном заседании парламента относительно хода избирательного процесса.

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Абади, Хейдар, аль- Богданов, Михаил Леонидович
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