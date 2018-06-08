Алиханов: в Калининградской области активно работают агенты иностранного влияния

ТАСС, 8 июня. Непрекращающиеся попытки навязать жителям Калининградской области некую "особую идентичность", отличную от общероссийской, свидетельствуют об активной работе в регионе агентов иностранного влияния. Такое мнение высказал интернет-газете "Взгляд" губернатор региона Антон Алиханов.

"Алиханов сообщил, что в Калининграде есть немало иностранных агентов влияния", - пишет издание. "Конечно, их много, они работают здесь уже не один год. Больше десяти лет многие работают", - приводит "Взгляд" его слова. Они "занимаются вредительством", - цитирует газета губернатора.

Алиханов отметил, что соседние с областью страны, в том числе и через агентов влияния, "все время про Малую Литву нам рассказывают, про Речь Посполитую великую".

По его словам, про калининградцев они говорят как про людей "с особой идентичностью", - пишет газета, цитируя главу региона. "Историю про особую идентичность калининградцев придумали явно не в Калининграде. Каждый иностранный журналист всегда задает мне вопрос про особую идентичность. Нет никакой особой калининградской идентичности! Здесь половина населения не родилась в Калининградской области", - приводит издание его слова.

Алиханов напомнил, что в регион переселяли людей из сельскохозяйственных районов Центральной России, "великорусских крестьян и части Балтфлота".

"Алиханов подчеркнул, что в Калининграде осели агенты влияния из стран, более серьезных, чем Польша, которая, на его взгляд, не является "самостоятельным игроком", - добавляет газета. При этом, по ее сообщению, область хочет сотрудничать с Польшей. "Я свою роль вижу в том, чтобы мы имели хорошие отношения с регионами Польши, с воеводствами. Нормальные, здоровые силы, которые стремятся к добрососедству и сотрудничеству, все-таки в конечном итоге победят", - заявил глава региона.