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Путин рассчитывает на конструктивный диалог с Трампом

Политика
8 июня, 21:12 дата обновления: 8 июня, 21:38 UTC+3

Российский лидер отметил вдумчивость его американского коллеги и умение слушать собеседника

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что его ожидающаяся встреча с президентом США Дональдом Трампом будет конструктивной. Об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", полная версия которого выйдет в эфир в субботу на телеканале "Россия 24".

"Он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным", - сказал Путин.

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МИД РФ ведет подготовку встречи Путина и Трампа

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что российское внешнеполитическое ведомство ведет содержательную подготовку встречи лидеров России и США и что потребность в таком контакте весьма высока с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, американская сторона солидарна с этой позицией.

20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. Более того, позднее стало известно, что Трамп не только говорил о возможности встречи, но и пригласил Путина для этого в Вашингтон. При этом в конце прошлого месяца помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что возможность организации встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы, до ноябрьского саммита Группы двадцати, пока не обсуждается.

Путин и Трамп ранее пересекались в июле 2017 года на саммите "двадцатки" в Гамбурге, где провели почти трехчасовую беседу. Позднее президенты РФ и США встретились в ноябре на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, где смогли обменяться лишь парой фраз и рукопожатием.

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Персоны
Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Рябков, Сергей Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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