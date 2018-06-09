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Справороссы выдвинут главу отделения партии на выборы губернатора Ивановской области

Политика
9 июня, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Павел Попов также возглавит список партии на выборах в заксобрание области

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Справедливая Россия" выдвинет на выборы губернатора Ивановской области руководителя регионального отделения партии Павла Попова, он также возглавит список справороссов на выборах в заксобрание области. Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, информирует в субботу пресс-служба партии.

"Павел Вениаминович Попов - опытный политик, который возглавляет наше региональное отделение уже 10 лет, - будет баллотироваться от "Справедливой России". В ближайшее время мы проведем региональную конференцию и будем рекомендовать его кандидатуру", - приводит пресс-служба слова Миронова.

Лидер партии добавил, что Попов возглавит список партии на выборах в областную думу.

Миронов напомнил, что в единый день голосования 9 сентября прямые губернаторские выборы состоятся в 22 регионах. "Практически везде руководитель регионального отделения идет на выборы. А там, где они совмещены с выборами в законодательное собрание, он одновременно возглавит список наших кандидатов", - отметил он, пояснив, что так у партии будет больше возможностей донести свою позицию до избирателей. Миронов добавил, что задача-минимум на предстоящих выборах в Ивановской области - сформировать фракцию в региональном парламенте.

Выборы в заксобрания пройдут 9 сентября в 16 регионах, в 12 областных центрах изберут депутатов городских дум. В общей сложности выборы регионального уровня пройдут в 33 субъектах страны.

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