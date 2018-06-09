Путин: РФ будет поддерживать Иран в его стремлении к сотрудничеству в рамках ШОС

ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Россия будет поддерживать Иран в его стремлении осуществлять полноформатное сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"Иран давно принимает участие в работе Шанхайской организации сотрудничества. Мы знаем ваше желание осуществлять эту работу и в полноформатном режиме. Наша позиция, позиция России вам известна, мы будем ее поддерживать", - сказал он на встрече с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.

Говоря о двусторонних отношениях России и Ирана, Путин обратил внимание на увеличение товарооборота. "Есть хорошие перспективы", - отметил он.

В свою очередь иранский президент поблагодарил Путина за поддержку присоединения Ирана к ШОС.

"Я должен выразить благодарность за вашу позицию по поводу присоединения Ирана как полноправного члена к этой организации", - сказал Роухани. По его мнению, ШОС является очень влиятельной структурой по обеспечению безопасности.

Говоря о двусторонних отношениях с Россией, он подчеркнул, что "с каждым днем [отношения] развиваются вперед". При этом, по оценке иранского лидера, отношения между двумя государствами являются "уникальными и специальными", потому как охватывают все уровни и все вопросы.

Путин также предложил Роухани обсудить тему региональной безопасности. "Конечно, обсудим и другие вопросы, в том числе вопросы региональной стабильности, безопасности", - сообщил он.

Российский лидер отметил конкретные результаты сотрудничества Москвы и Тегерана по направлению сирийского урегулирования.

"Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса", - заявил Путин, обращаясь к иранскому коллеге. "И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты", - подчеркнул он.