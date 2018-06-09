"Единая Россия" проведет дополнительные праймериз в одном из районов Псковской области

ПСКОВ, 9 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет дополнительное, второе по счету, предварительное голосование по выборам главы Псковского района Псковской области. Результаты предыдущих праймериз в муниципалитете были аннулированы, поскольку проверка показала, что несколько участников голосования занимались скупкой голосов выборщиков, новое голосование назначено на 17 июня. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Как сообщалось ранее, 3 июня в регионе проходило предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на довыборы в региональный парламент и выборы глав семи районов. Отбор кандидатов от "Единой России" проходил по открытой модели, то есть принять участие в голосовании могли все, кто обладает активным избирательным правом. В организационный комитет по проведению предварительного голосования "Единой России" в Псковском районе поступили многочисленные жалобы на подкуп выборщиков, подтвержденные соответствующими фото- и видеоматериалами. В связи с этим региональный политсовет партии принял решение отменить протоколы счетных комиссий и аннулировал результаты предварительного голосования.

"Дополнительное предварительное голосование по определению кандидата от "Единой России" для последующего выдвижения на выборах главы Псковского района будет проведено 17 июня. Такое решение принял местный политический совет Псковского районного отделения партии", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Участники предварительного голосования в Псковском районе предлагали выборщикам от 300 до 800 рублей за один голос. Ранее секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Котов назвал этот инцидент беспрецедентным случаем и грубым нарушением правил праймериз. Кроме того, руководство регионального отделения партии заявляло о том, что за подкуп выборщиков участники праймериз в Псковском районе могут быть исключены из "Единой России".