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Лавров призвал договариваться об организации системы мира во всей Северо-Восточной Азии

Политика
9 июня, 11:56 дата обновления: 9 июня, 12:15 UTC+3

Глава МИД РФ также рассказал, что на американо-северокорейском саммите будет обсуждаться вопрос мирного договора Кореи и КНДР

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ЦИНДАО /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Необходимо договариваться не только о денуклеаризации КНДР, но и об организации системы мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров.

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США и КНДР переходят от угроз к саммиту

"На финальном этапе нужно договариваться не только о мире на Корейском полуострове, его денуклеаризации, но и об организации систем мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии, что собственно и анонсировано теми, кто сейчас участвует - и две Кореи, и Соединенные Штаты", - сказал министр.

Он также добавил, что на американо-северокорейском саммите будет обсуждаться вопрос мирного договора Кореи и КНДР

"Будут обсуждать, в том числе, мирный договор, - сказал он. - Так что идет все в логике российско-китайской дорожной карты".

Лавров напомнил о том, что указанная дорожная карта предполагает на первом этапе прекращение воинственной риторики со всех сторон, на втором этапе - начало нормального диалога между основными протагонистами и выход на подписание. На третьем этапе предполагалась организация многостороннего диалога, "потому что проблемы этого региона шире, чем только Корейский полуостров, они охватывают всю Северо-Восточную Азию".

"Первый этап - это отказ от риторики, они (США, КНДР, Корея) более менее проходят, иногда правда бывают рецидивы, но это не мешает готовить саммиты", - сказал он.

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