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Путин надеется, что Трамп выполнит предвыборное обещание о нормализации отношений с РФ

Политика
9 июня, 12:31 дата обновления: 9 июня, 12:46 UTC+3

Президент России отметил, что сейчас мяч на стороне Вашингтона

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что президент США Дональд Трамп выполнит ту часть своей предвыборной программы, которая касается улучшения российско-американских отношений. Об этом российский лидер заявил в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Путин отметил, что Трамп в своей политике исполняет обещания, данные им в ходе избирательной кампании. "Одно из обещаний - улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится, во всяком случае мы к этому готовы, мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - подчеркнул президент РФ.

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"Мы готовы к развитию и углублению отношений, к нормализации отношений с Соединенными Штатами, инструменты могут быть разные - в том числе и личные встречи [лидеров]", - добавил глава российского государства.

Отвечая на вопрос Брилева, не опасается ли он, что даже в случае дружелюбных личных контактов с американским лидером Соединенные Штаты, тем не менее, могут выставить России неприемлемые условия, Путин подчеркнул, что это "не проходит (не застает врасплох - прим. ТАСС) ни с кем [из мировых лидеров]".

"Взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными, но это совсем не исключает принятия решений, которые тот или другой лидер считают важными и целесообразными для своей собственной страны", - отметил глава российского государства. "Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США: можно критиковать и, действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", - заметил Путин.

Встречи с президентом США на полях форумов полезны, но нужны отдельные переговоры, отметил Путин.

"Мы считаем, что такие личные встречи целесообразны, а не только возможны. Мы встречались с президентом США на разных международных площадках. Но, конечно, это не дает возможности уделить необходимое, должное внимание российско-американским отношениям. В целом, я считаю такую встречу полезной. Вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах позволила это сделать", - сказал Путин.

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