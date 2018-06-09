Источник: "Единая Россия" успеет провести праймериз по довыборам в Госдуму в двух округах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" может провести дополнительное предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на довыборы в Госдуму по одномандатным округам в Амурской и Самарской областях, если выборы в них будут назначены на 9 сентября этого года. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в партии.

Ранее в субботу в электронной базе нижней палаты появились проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Ивана Абрамова и члена фракции "Единая Россия" Надежды Колесниковой. Абрамов был избран по одномандатному округу №71 в Амурской области, Колесникова - по округу №158 в Самарской области. Как пояснила ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, комиссия может назначить дополнительные выборы в Госдуму по семи, а не пяти округам, как предполагалось ранее, 14 июня, если нижняя палата освободит этих парламентариев от должности. Она напомнила, что в соответствии с законом дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам могут быть назначены не позднее 15 июня.

"Единая Россия" выдвигает кандидатов на выборы всех уровней по итогам предварительного голосования, однако оно было проведено партией 3 июня.

Как пояснил ТАСС партийный источник, на последнем заседании президиума генсовета единороссов "было принято решение провести генсовет по выдвижению на довыборы в Госдуму 9 июля".

"Мы вполне успеваем повести еще предварительное голосование, например, 1 июля", - отметил собеседник агентства, уточнив, что после выходных будут проводиться консультации по этому вопросу.

Довыборы в Госдуму, согласно недавно принятым поправкам, проходят только в единый день голосования. В 2018 году он будет 9 сентября.