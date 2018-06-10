Путин: развитие отношений РФ и Китая имеет значение для всего мира

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что подтверждение Россией и Китаем приверженности развивать отношения имеет серьезное значение не только для этих двух стран, но и для всего мира.

"Сам факт того, что мы подтверждаем высокий уровень нашего взаимодействия и говорим о необходимости его развития, на мой взгляд, имеет серьезное значение, для современных международных отношений, для российско-китайских связей", - заявил глава государства журналистам по итогам поездки в Китай.

Подводя итоги визита, Путин напомнил о подписанных документах. "Мы подтвердили очень высокий уровень наших отношений с КНР, договорились - соответствующую декларацию с председателем Си Цзиньпином подписали - о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке, борьбе с различными угрозами", - сказал он. Российский лидер отметил, что "это подтверждение имеет серьезное значение, потому что за текущей работой, которой очень много, мы не должны забывать об основных направлениях нашего взаимодействия". "Одно из них - это наше взаимодействие на международной арене, в международных организациях - ООН, "двадцатка", БРИКС, ШОС", - уточнил президент.

Глава государства выделил взаимодействие РФ и Китая в экономической сфере и подписанное технико-экономическое обоснование широкого евразийского партнерства. "До подписания самого договора еще должно пройти определенное время, над этим нужно еще как следует поработать, но это первый очень серьезный шаг к организации серьезного экономического объединения регионального масштаба", - считает глава государства. По его словам, такое объединение "совместимо и с ЕврАзЭС, которое мы развиваем, и с китайской инициативой "Шелкового пути" в его экономическом измерении".

Президент РФ поблагодарил председателя КНР за теплый, дружеский прием.

"Я хотел бы выразить слова благодарности китайскому народу, руководству Китая, председателю Си Цзиньпину за исключительно теплый прием, особенно в ходе моего официального визита в КНР", - сказал глава государства. По его оценке, "все было действительно на высоком профессиональном уровне и именно по-дружески все было организовано - тепло и результативно".

"Спасибо большое!" - еще раз поблагодарил Путин.