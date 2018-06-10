Путин считает, что сложившаяся структура ШОС является на данный момент оптимальной

ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Сложившаяся структура Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) из восьми полноправных стран-участниц является оптимальной, о дальнейшем расширении объединения говорить пока рано. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Китай и участия в саммите ШОС.

"Что касается расширения (ШОС), то мы договорились о том, что сложившаяся сейчас структура является оптимальной. Мы должны будем посмотреть на то, как организация будет работать в этом расширенном составе (после присоединения к ней Индии и Пакистана в прошлом году)", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности присоединения новых стран к ШОС.

Как отметил президент РФ, после анализа работы ШОС в нынешнем формате страны-участницы будут "принимать решение по дальнейшим шагам, связанным с расширением организации".

По словам Путина, работоспособность ШОС после присоединения к ней Индии и Пакистана "не вызывает сомнений". Он назвал вполне естественным и нормальным, когда между странами существуют проблемы и подчеркнул, что "организации подобного рода как ШОС и создаются для того, чтобы иметь площадки для разрешения этих сложных проблем". Путин напомнил в связи с этим, что изначально ШОС и создавался для решения пограничных вопросов между Китаем и рядом постсоветских стран, в результате чего все эти вопросы были успешно разрешены, в том числе - подписан договор о пограничном урегулировании между РФ и КНР, переговоры по которому до этого велись 40 лет.

Президент РФ считает, что страны Шанхайской организации сотрудничества по совокупной экономике превосходят государства "семерки" и их развитие имеет важное значение для всего мира.

Глава российского государства напомнил данные, подтверждаемые МВФ, о том, что "совокупная экономика стран ШОС по объему, по покупательной способности стала больше, чем объем экономики стран "семерки". "Это говорит о том, что у нас огромные перспективы", - уверен он.

"А если еще вспомнить, что темпы экономического роста этого региона значительно выше, чем в мире, то тогда, конечно, перспективы очень хорошие, интересные для всех стран", - отметил Путин. Для примера он привел высокие темпы роста Китая и Индии. "Индия демонстрирует рекордные темпы роста - 7,7%", - сказал он.

Путин также обратил внимание на то, что в России возобновился экономический рост. "Он пока скромный, не сопоставим ни с темпами роста Китая, ни с темпами роста Индии, но в положительной зоне находится и будет увеличиваться, не сомневаюсь", - подчеркнул российский лидер.

"С учетом того, еще, что мы сегодня подтвердили приверженность принципам свободной торговли, борьбы с протекционизмом, это имеет чрезвычайно важное значение для всей мировой торговли, для всей мировой экономики", - убежден Путин.

Подводя итоги поездки в Китай, глава государства отметил важность взаимодействия ШОС, а также углубления сотрудничества по инициативе "Шелкового пути" китайской стороны, сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. "Все это вместе укладывается в очень широкую, перспективную работу в огромном евразийском регионе", - отметил российский лидер.

У истоков регионального международного объединения, известного в настоящее время под названием ШОС, стояли шесть государств (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), главы которых 15 июня 2001 года на саммите в Шанхае подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества, а через год был подписан и уставной документ - Хартия ШОС.

На состоявшемся в 2017 году саммите ШОС в Астане в качестве полноправных членов в организацию вошли Индия и Пакистан.

В структуре ШОС существуют также страны-наблюдатели. В настоящее время в их числе Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

ШОС нацелена на обеспечение стабильности и безопасности в регионе, борьбу с терроризмом и экстремизмом, продвижение экономического и энергетического сотрудничества, а также развитие научного и культурного взаимодействия. Внутри организации действуют принципы консенсуса, взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и уважения к позиции друг друга с учетом потребностей взаимного развития. В международных делах страны - члены организации привержены непринадлежности к каким-либо блокам и отсутствию направленности против третьих стран.