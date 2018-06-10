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Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании

Политика
10 июня, 9:52 дата обновления: 10 июня, 10:04 UTC+3

Ранее лидеры России и Украины провели телефонный разговор по инициативе Киева

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© Михаил Метцель/ТАСС

ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин расценивает инициативу президента Украины о состоявшихся в субботу телефонных переговорах как сигнал о заинтересованности Киева в урегулировании ситуации на Украине. Об этом сам глава российского государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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"Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это очень надеюсь", - сказал Путин.

Российский президент добавил, что обсудил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, а также обсудили судьбу российского журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве.

"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы от этого воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - сказал Путин.

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