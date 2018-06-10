"Справедливая Россия" планирует выдвинуть Чистюхина в кандидаты губернатора Подмосковья

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение "Справедливой России" на конференции 14 июня планирует согласовать единственного претендента на статус кандидата от партии в губернаторы Подмосковья - председателя Совета Московского областного отделения партии Игоря Чистюхина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил руководитель аппарата Московского областного отделения "Справедливой России" Станислав Водонеев.

"В данный момент кандидатура Игоря Чистюхина согласована президиумом Центрального совета партии. Конференция по выдвижению кандидата в губернаторы запланирована на 14 июня. Конференция и есть финальное выдвижение. В бюллетенях для тайного голосования [на конференции] будет один кандидат", - сказал он.

Водонеев добавил, что скорее всего по итогам конференции будет положительное решение. "Конференция может не поддержать кандидата, но это очень маловероятно в связи с тем, что Чистюхин - руководитель регионального отделения и пользуется большой поддержкой партийцев", - пояснил он.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 8 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр и предоставить все требуемые документы Избирательной комиссии Московской области одним пакетом в течение 10 дней - с 25 июня до 5 июля 2018 года. "Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.