Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Справедливая Россия" планирует выдвинуть Чистюхина в кандидаты губернатора Подмосковья

Политика
10 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Кандидат является руководителем регионального отделения партии и пользуется большой поддержкой партийцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение "Справедливой России" на конференции 14 июня планирует согласовать единственного претендента на статус кандидата от партии в губернаторы Подмосковья - председателя Совета Московского областного отделения партии Игоря Чистюхина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил руководитель аппарата Московского областного отделения "Справедливой России" Станислав Водонеев.

"В данный момент кандидатура Игоря Чистюхина согласована президиумом Центрального совета партии. Конференция по выдвижению кандидата в губернаторы запланирована на 14 июня. Конференция и есть финальное выдвижение. В бюллетенях для тайного голосования [на конференции] будет один кандидат", - сказал он.

Водонеев добавил, что скорее всего по итогам конференции будет положительное решение. "Конференция может не поддержать кандидата, но это очень маловероятно в связи с тем, что Чистюхин - руководитель регионального отделения и пользуется большой поддержкой партийцев", - пояснил он.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 8 июня, агитационный период продлится до 00:00 мск 8 сентября. Кандидаты на пост губернатора Подмосковья могут баллотироваться только от партий, самовыдвижение областным законодательством не предусмотрено. Претендентам для регистрации в качестве кандидатов предстоит пройти муниципальный фильтр и предоставить все требуемые документы Избирательной комиссии Московской области одним пакетом в течение 10 дней - с 25 июня до 5 июля 2018 года. "Единая Россия" 9 июня выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов
2
Путин оценил итоги визита в Китай
3
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
4
Депутат Госдумы: Асад заявил о невозможности очистить пригороды Дамаска от боевиков без РФ
5
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Reuters: Ким Чен Ын покинет Сингапур спустя несколько часов после встречи с Трампом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости