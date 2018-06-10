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Путин: персональная ответственность чиновников за принятые решения должна быть усилена

Политика
10 июня, 12:13 дата обновления: 10 июня, 12:19 UTC+3

Также президент заявил, что готов дальше отвечать на вопросы граждан в рамках "Прямой линии"

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Персональная ответственность представителей государственных органов за принимаемые ими решения должна быть очевидной для граждан страны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью для программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на канале НТВ.

"...Персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена", - заявил он. "Персонификация должна быть очевидной", - считает президент.

Путин пояснил, что с этим и связано участие в ежегодном общении президента с жителями страны на "Прямой линии" 7 июня представителей правительства и руководства регионов. Как выразился российский лидер, "выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса". "Страна их должна знать и видеть", - убежден он. "Я думаю, что мои коллеги вот эту ответственность дополнительно еще почувствовали на своих плечах", - отметил Путин.

Президент добавил, что он "готов это делать дальше - отвечать впрямую на некоторые вопросы, которые граждане формулировали". "Это даже не то, что я выступал в роли арбитра, я привлекал для ответов на вопросы граждан тех людей, руководителей отраслей, которые отвечают за тот или иной вопрос, за то или иное направление", - пояснил он.

Глава государства подчеркнул также, что ждет от чиновников реальных шагов по решению поставленных проблем. "Важно, чтобы за этими ответами последовали реальные шаги по решению тех задач, которые мы для себя сформулировали", - сказал он, отметив, что в целом остался доволен услышанной реакцией представителей власти. "Это профессиональные люди", - сказал он.

"Прямая линия" с президентом России 7 июня впервые прошла в обновленном формате. В этот раз не только сам Путин отвечал на вопросы граждан страны, но и в режиме видеомоста требовал ответа от министров и губернаторов.

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