Депутат Госдумы: Асад заявил о невозможности очистить пригороды Дамаска от боевиков без РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами сообщил, что очистить окрестности Дамаска от террористов без помощи РФ было бы невозможно. Об этом заявил журналистам по телефону в воскресенье депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который возглавляет находящуюся в Сирии российскую делегацию.

Саблин сообщил, что поздравил сирийского лидера с тем, что окрестности Дамаска очищены от террористической угрозы. "Асад сказал, что без помощи России это было бы невозможно", - отметил парламентарий.

Как сообщил депутат, сирийский президент в беседе с делегацией отметил, что терорристы ведут с Сирией "ту же войну, которая ведется и против России". "У нас один бой, одно сражение, - привел он слова Асада, - И его не выиграть быстро".

Башар Асад также заявил, что Запад заносчив, ограниченно смотрит на мир и такой подход делает диалог невозможным, добавил Саблин.

Сирийский лидер, в частности, напомнил, что жил на Западе с 27 до 29 лет, работал в больнице и видел, как устроена там жизнь. "Мы пытаемся вести диалог, понять других. Для них их обычаи правильные, все остальные неправильные. Запад заносчив, он ограниченно смотрит на мир, такой подход делает диалог невозможным", - привел парламентарий слова главы САР.

По словам Саблина, президент Сирии высказался за то, чтобы развивать отношения с РФ "на политическом и культурном уровне". "Мы недостаточно знаем друг о друге. Нам нужен диалог, особенно между молодыми людьми", - процитировал депутат Асада.

Президент при этом отметил, что "последние 20 лет многие молодые люди в Сирии были под западным влиянием, порой знали об Америке больше, чем о своей стране", сообщил также Саблин.

Также на встрече с российской делегацией Асад заявил, что некоторые соглашений между партией "Единая Россия" и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас") уже стали реальностью.

"Асад отметил эффективность сотрудничества "Единой России" и "Баас", сказал, что ряд соглашений, обсуждавшихся на прошлой встрече в апреле, уже стали реальностью", - заявил Саблин.

Депутат также отметил, что по итогам подписанного в апреле в рамках предыдущего визита делегации РФ соглашения между сирийской провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом разработана программа взаимодействия, которая включает 22 мероприятия.

"Она передана губернатору Хомса Талалу Барази, он внесет дополнения и замечания", - отметил депутат.